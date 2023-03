Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafia, il programma

Anche quest’anno, in occasione della ‘Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie’ che si celebra il 21 marzo l’associazione Primavera – che opera nel territorio di Latina occupandosi dei temi della legalità, dei diritti, della giustizia sociale e del contrasto alle mafie – ha organizzato la consueta manifestazione mediante un corteo nel corso della mattinata di martedì; il programma prevede la lettura dei nomi di tutte le vittime delle mafie, così come che avverrà in diverse piazze italiane. Seguiranno gli interventi delle associazioni, dei rappresentanti degli studenti, dei promotori e degli organizzatori.

L’appuntamento è a piazza del Popolo alle ore 9 quando partirà il corteo diretto al Parco Falcone e Borsellino. La manifestazione vedrà al suo interno la partecipazione delle studentesse e degli studenti degli istituti superiori comunali e provinciali, delle associazioni e della cosiddetta società organizzata, nonché della cittadinanza tutta, che verrà chiamata a partecipare.

L’iniziativa si basa sui valori fondanti della Memoria e dell’Impegno; la memoria da intendersi come esercizio continuo di un dovere civico e morale e l’impegno per garantire una società più giusta - come antidoto alle mafie - alle organizzazioni criminali ed alla cultura della violenza in generale, nonché di tutte le ingiustizie: non a caso, lo slogan della giornata è “Nessuno resta solo”. L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Latina.