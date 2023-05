Minorenne si ubriaca in un locale: perde conoscenza e finisce in ospedale

Finita in ospedale a 17 anni per aver bevuto troppo alcol. E' accaduto sabato notte a una minorenne del capoluogo che ha accusato un malore e perso conoscenza rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza e poi il ricovero in ospedale.

Non è un episodio nuovo purtroppo nella città di Latina. Secondo la ricostruzione la ragazza si trovava insieme alla sua comitiva in un locale e si è improvvisamente sentita male accusando sintomi riconducibili all'eccessivo consumo di bevande alcoliche: nausea e mal di testa, poi lo svenimento e la perdita di conoscenza. Sono stati gli amici che erano con lei ad allertare i soccorsi e a richiedere l'intervento di un'ambulanza. La giovane ha poi raggiunto l'ospedale ed è stata sottoposta alle cure del caso, mentre gli agenti di polizia hanno ascoltato i testimoni per ricostruire l'accaduto.