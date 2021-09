Lutto a Latina: è scomparsa Antonella Galardo, ex dirigente del Comune

E’ morta la scorsa notte all’età di 64 anni Antonella Galardo, ex dirigente del Comune di Latina da pochi mesi in pensione dopo 34 anni di servizio nell’ente di piazza del Popolo dove era stata assunta nel 1987.

La Galardo aveva ricoperto per molti anni l’incarico di direttore della farmacia comunale poi era passata ad occuparsi di asili nido, segretariato sociale e servizi sociali, mobilità e trasporti e infine di cultura e turismo.

L’amministrazione comunale ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa della ex dirigente “persona stimata e apprezzata da tutti per la sua professionalità e le sue qualità umane. Alla famiglia e ai suoi cari si legge in una nota – vanno le più sentite condoglianze a nome di tutta la cittadinanza”.