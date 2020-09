Morte di Erik D'Arienzo, sparito il cellulare della vittima

La morte del 28enne Erik D’Arienzo si arricchisce di un altro mistero. Sembra infatti essere sparito il cellulare del ragazzo trovato in fin di vita sulla Pontina tra Latina e Sabaudia il 30 agosto e morto dopo una settima all’ospedale Goretti per le gravi ferite riportate.

La versione dell’incidente stradale, così come riferita agli investigatori dagli amici della vittima, sembra perdere sempre più credibilità mentre si fa strada l’ipotesi del pestaggio soprattutto dopo le prime risultanze dell’autopsia eseguita nei giorni scorsi dal medico legale Maria Cristina Setacci. I traumi e le ferite riscontrate sul corpo del 28enne poco si conciliano con la semplice caduta dallo scooter e sembrano invece la conseguenza di un’aggressione.

Per ora gli amici della vittima sembrano fermi sul racconto dell’incidente ma adesso i familiari si chiedono che fine abbia fatto il telefono cellulare di D’Arienzo visto che tra gli effetti personali recuperati non c’è e non risulta essere stato rinvenuto nell’area dove c’era il corpo della vittima.