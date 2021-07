Processo 'Olimpia', intercettazioni telefoniche inutilizzabili per Pasquale Maietta

Il Tribunale ha accolto l'eccezione della difesa dell'ex parlamentare: l'accusa non aveva l'autorizzazione, neppure postuma

Le intercettazioni telefoniche a carico di Pasquale Maietta non potranno essere utilizzate nei suoi confronti nel processo ‘Olimpia’. Nell’udienza di ieri pomeriggio il Tribunale di Latina ha infatti accolto l’eccezione presentata dai legali dell’ex parlamentare, gli avvocati Leonardo Palombi e Filippo Dinacci, proprio perché quando sono ste effettuate l’imputato ricopriva la carica di deputato. Secondo i giudici le intercettazioni erano “non casuali e mirate e anche sfornite di autorizzazione postuma”. Insomma non è stata chiesta l’autorizzazione ai competenti organismi parlamentari che nei casi di intercettazioni è necessaria. Il Tribunale ha anche nominato due periti per le trascrizioni telefoniche poi ha rinviato all’udienza del 1 marzo 2022.

Sul banco degli imputati, dopo che per prescrizione ne sono usciti sei, ci sono ancora Paola Cavicchi, l’ex sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi, il dirigente al Comune di Latina Ventura Monti, il funzionario comunale Nicola Deodato, gli imprenditori Fabio e Fabrizio Montico, l’ex dirigente del Comune Alfio Gentile, l’ex assessore all’Urbanistica Giuseppe Di Rubbo, l’architetto Luca Baldini, l’ingegnere Luigi Paolelli, il costruttore Massimo Riccardo, Roberto Pellegrini, Silvano Spagnoli, Stefano Pistoia, Antonio Ferrarese, Valter Betti, Giuseppe Macrì, Francesca Rossi, Alessandra Marciano, Andrea e Sandra Capozzi, Antonio Di Girolamo, Claudio Petitti, Giovanni Spada, Giuseppe Baggio, il notaio Giuseppe Celeste, Sergio Fanti e Stefania De Marchi.

Devono rispondere a vario titolo di reati legati ai tre diversi filoni dell’inchiesta condotta dal pm Giuseppe Miliano: quello sui favori al Latina Calcio; quello relativo ai sei Piani particolareggiati approvati con incremento di cubature dalla Giunta Di Giorgi senza approvazione del Consiglio comunale e infine quello sulla concessione di appalti e incarichi a ditte e imprenditori “amici” senza gara.