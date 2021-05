Travolse e uccise un anziano in pieno centro, rinviato a giudizio per omicidio stradale

E’ stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio stradale l’85enne che il 22 novembre 2018 in pieno centro a Latina aveva preso in pieno un anziano che attraversava sulle strisce pedonali causandogli ferite che avevano causato la morte del pedone.

Gennaro Larenza, questo il nome dell’imputato, era alla guida di una Toyota Aygo quando aveva imboccato viale XXI Aprile da viale Marconi, a due passi da Palazzo M: all’angolo c’era Vittorio Rinaldi, 80 anni, che a piedi attraversava. Nell’urto la vittima, trasportata immediatamente in ospedale, aveva riportato un grave trauma cranico tanto da essere arrivato dal Santa Maria Goretti già in stato di coma dal quale non si era più ripreso. A distanza di poche ore era deceduto.

Questa mattina in Tribunale si è tenuta l’udienza preliminare a carico di Larenza a conclusione della quale il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Giuseppe Cario ha disposto il rinvio a giudizio. L’uomo dovrà comparire davanti al giudice monocratico Velardi il 28 ottobre prossimo per rispondere di omicidio stradale.