Spaccio al quartiere Nicolosi, scacco alla banda: 16 arresti

E' scattata questa mattina un'operazione condotta dalla questura di Latina che ha portato a dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 16 cittadini stranieri di nazionalità tunisina, marocchina e algerina, ritenuti responsabili di far parte di un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, eroina e hashish per le strade del quartiere Nicolosi.

L?attività d?indagine, svolta congiuntamente al Servizio centrale operativo della polizia di Stato, si è sviluppata anche con l?ausilio di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e con l?importante contributo di alcuni poliziotti che hanno operato sotto copertura. Il commercio di droga all'interno del quartiere popolare del capoluogo avveniva anche nei pressi delle scuole, della chiesa e dei centri ricreativi e anche alla presenza di minori. Proprio per questa ragione gli investigatori della polizia che hanno agito sotto copertura hanno finto di essere acquirenti di droga simulando acquisti e passaggi, consentendo di raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei singoli ruoli degli indagati nella piazza di spaccio del Nicolosi. La zona cittadina è stata infatti al centro di frequenti lamentele da parte dei residenti, esasperati dalla situazione di degrado e di illegalità diffusa con cui erano costretti a convivere, caratterizzata da un frenetico via vai di assuntori e dalla presenza di vedette posizionate agli angoli delle strade e di pusher che si muovevano con disinvoltura sul territorio ed erano particolarmente accorti.

Nel corso dell??indagine sono stati effettuati 35 arresti differiti, un arresto in flagranza e due denunce in stato di libertà, mentre 20 acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente, con il relativo sequestro dello stupefacente. Dei 16 indagati, 11 sono stati trasferiti in carcere, mentre 5 soggetti sono risultati irreperibili e le loro ricerche sono state estese anche all?estero. All?esecuzione delle misure cautelari, che in totale ha coinvolto oltre 60 operatori della polizia di Stato, hanno partecipato agenti del Servizio centrale operativo, delle squadre mobili di Roma, Caserta, Monza, Frosinone e Rieti, dei commissariati di Terracina, Fondi e Cisterna, dei reparti Prevenzione crimine Lazio e Campania, delle unità cinofile antidroga di Nettuno. Le operazioni terrestri sono state supportate dagli elicotteri del I Reparto Volo di Roma ? Pratica di Mare.