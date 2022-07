Attentato incendiario all'auto della ex consigliera Ciolfi: un patteggiamento e un rinvio a giudizio

Si è conclusa con un patteggiamento e un rinvio a giudizio l'udienza preliminare a carico dei due uomini accusati dell'attentato incendiario ai danni dell'auto della ex consigliera comunale di Lbc Maria Grazia Ciolfi, avvenuto a settembre del 2019. Davanti al gup Mario La Rosa Gianni Mastrostefano ha patteggiato la pena a un anno e sei mesi. Secondo l'accusa è il mandante dell'atto intimidatorio, accusato di minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il grave gesto era maturato, secondo le indagini, per indurre l'allora consigliera comunale di Latina a non sollecitare i controlli in un tratto dell'arenile di via Valmontorio, su cui era stata realizzata una recinzione abusiva e su cui c'era stata un'ispezione da parte della polizia locale. L'intento era quello di dissuadere la consigliera, delegata alla marina, a non influire negativamente sulla pratica edilizia per la quale il Comune aveva già risposto con una diffida.

Il giudice per le udienze preliminari ha dunque accolto la richiesta di patteggiamento del legale della difesa e ha ammesso la richiesta di costituzione di parte civile della stessa Maria Grazia Ciolfi, del marito, proprietario della vettura, e del Comune di Latina, rappresentati rispettivamente dagli avvocati Stefano Reali, Domenico Casillo e Francesco Cavalcanti.

E' stato invece rinviato a giudizio Valentino Mandrelli, 32enne di Velletri, considerato l'esecutore materiale dell'attentato, colui che scavalcò la recinzione del giardino di casa della famiglia per appiccare il fuoco. L'uomo comparirà davanti il 28 settembre prossimo davanti al giudice monocratico Fosso.