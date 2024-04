Blitz nell'abitazione di una donna: trovata una pistola mitragliatrice rubata

Un blitz in un'abitazione del capoluogo pontino ha portato alla scoperta e al sequestro di un'arma rubata. I carabinieri della compagnia di Latina, in collaborazione con il reparto operativo del comando provinciale e con un'unità cinofila antiesplosivo di Roma Ciampino, hanno effettuato una perquisizione all'interno di una casa di Borgo Sabotino, in cui risiede una donna di 31 anni, disoccupata e con precedenti di polizia.

Durante l'operazione, coordinata dalla compagnia di Latina dell'Arma, i militari hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice che era stata ben nascosta sul retro dell'abitazione e all'esterno. L'arma, marca Smith Wesson 460 Magnum, è risultata provento di un furto consumato a Monte San Biagio nel 2021. La donna è stata arrestata e, dopo le formalità di rito, posta ai domiciliari nella stessa abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria.