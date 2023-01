Tribunale, personale amministrativo in stato di agitazione

Il personale amministrativo e i funzionari addetti all’Ufficio per il processo del Tribunale di Latina hanno dichiarato lo stato di agitazione. L’annuncio è arrivato dal segretario della Cgil Funzione pubblica Vittorio Simeone dopo l’assemblea nella quale è stato preso atto che i numerosi inviti di incontro rivolti al Presidente del Palazzo di giustizia Caterina Chiaravalloti sono caduti nel vuoto. Così il 24 gennaio in piazza Buozzi dalle ore 13.30 alle ore 14.30 si terrà un sit in dei dipendenti per “denunciare la situazione in cui il personale amministrativo si batte nell’interesse della trasparenza, imparzialità ed efficienza della macchina giudiziaria del territorio”.

Nella nota la Cgil torna a chiedere l’attivazione di un tavolo di confronto locale per la valorizzazione dei funzionari dell’Ufficio per il processo e dei funzionari tecnico-amministrativi e l’attivazione del percorso necessario alla loro stabilizzazione. “La collocazione e le mansioni ad essi assegnate – sottolinea il rappresentante sindacale - vanno calibrate considerando che, da un lato, collaborano con il magistrato e, dall’altro, svolgono funzioni di raccordo con la cancelleria. Va trovato un equilibrio anche alla luce del fatto che un aumento della produzione giurisdizionale grave in misura sempre meno sostenibile sul personale amministrativo che rischia di essere schiacciato e va anche garantito al neo funzionario che svolge funzioni di assistenza al magistrato nelle udienze ordinarie o straordinarie le medesime indennità economiche garantite al personale di cancelleria”.

Al Presidente del Tribunale viene inoltre richiesto il piano periodico di rotazione delle figure apicali amministrative (direttori) nel rispetto della ratio che ispira la normativa anticorruzione; la piena trasparenza sugli incarichi fallimentari, della volontaria giurisdizione ed elettorali assegnati ai cancellieri: attivazione di un portale sul sito del Tribunale recante gli incarichi e le somme liquidate; il rafforzamento della cancelleria penale, fallimentare e famiglia: la carenza di personale amministrativo per la copertura dei servizi di cancelleria e di assistenza al magistrato richiede un intervento non rinviabile; l’attivazione del Tavolo di contrattazione sulle misure di salute e sicurezza; l’assegnazione di un dirigente amministrativo che manca da anni.