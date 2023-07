Incendi boschivi, il comando dei vigili del fuoco si potenzia: sedi aggiuntive e nuovi equipaggi

Si potenzia come ogni estate il personale dei vigili del fuoco in tutta la provincia per contrastare gli incendi boschivi. Da ieri, 1 luglio, sono stati attivati i presidi temporanei di Sezze, Sabaudia e Fondi, con squadre attrezzate per fronteggiare gli incendi, ma anche equipaggi specifici costituiti da personale dei vigili del fuoco in possesso di abilitazione per la direzione delle operazioni di spegnimento con aeromobili della flotta regionale e della flotta dello Stato (con canadair), quest'ultima gestita direttamente dal corpo nazionale dei vigili del fuoco agttraverso il Coau - centro operativo aereo unificato- istituito presso il dipartimento di protezione civile di Roma.

Il potenziamento delle sedi e del personale in provincia di Latina è stato reso possibile grazie all'accordo annuale stipulato tra agenzia regionale di protezione civile e direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio. "Anche quest'anno il corpo nazionale dei vigili del fuoco - si legge in una nota - mette in campo in provincia di Latina le migliori risorse disponibili per contrastare fenomeno che negli ultimi anni ha esposto il territorio a eventi di notevole impatto negativo.

Il comando di Latina è in prima linea in queste operazioni insieme alle altre componenti dello Stato".