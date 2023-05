Minorenne sequestrata e violentata da uno sconosciuto

Indaga la squadra mobile su una vicenda inquietante che ha riguardato una ragazza di Latina di 16 anni, sequestrata e violentata da uno sconosciuto. La notizia è stata riportata dall'edizione locale del quotidiano Il Messaggero, confermata da fonti della questura, ma sul caso viene mantenuto al momento il più stretto riserbo.

Secondo la ricostruzione tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì. La ragazza si trovava insieme al fidanzato a bordo di una minicar. Insieme decidono di avventurarsi in uno dei siti industriali dismessi e abbandonati che si trovano nella zona di Latina Scalo. E' qui però che si imbattono in un uomo, forse una persona senza fissa dimora, che li insegue e li blocca, poi picchia il ragazzo fino a fargli perdere i sensi.

Quando il giovane si risveglia la minicar e la fidanzata non ci sono più. Il giovane chiama la polizia con il suo cellulare, racconta i fatti e spiega che la ragazza è scomparsa. Gli investigatori fanno subito scattare le ricerche su tutto il territorio, fin quando la 16enne viene ritrovata mentre vaga per le strade di campagna, completamente sotto shock e in lacrime dopo aver vissuto ore di angoscia e terrore in balìa dello sconosciuto che dopo averla rapita avrebbe abusato di lei.

A fatica la vittima ha cercato di fornire una descrizione del suo aguzzino, che ora è attivamente ricercato dalla polizia.