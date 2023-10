Dramma a Latina, ragazzo precipita dal nono piano di un palazzo

Tragedia nella tarda serata di ieri, giovedì 19 ottobre. Un ragazzo di 26 anni è morto precipitando dal tetto di un palazzo di via Adua, a pochi passi dal centro del capoluogo. Il giovane è volato giù dal nono piano del condominio ed è caduto sul terrazzo di un edificio adiacente. Ad accorgersi del corpo è stato uno residenti del palazzo.

Immediatamente sono stati alertati 118 e carabinieri ma i soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A quell'ora la zona era ancora molto frequentata per la presenza di un pub che si trova proprio in via Adua. Il giovane non aveva con sé documenti e la sua identificazione è stata possibile grazie al fatto che sono state trovate in suo possesso le chiavi dell'auto. Individuata la vettura è stato così possibile risalire alla sua identità.

Da quanto si apprende il 26enne non era residente nel palazzo ma vi aveva abitato in passato. I carabinieri hanno aperto un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario. La salma intanto è a disposizione dell'autorità giudiziaria.