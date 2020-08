Rapina e aggressione in piazza Santa Maria Goretti: arrestato il responsabile

Arrestato in flagranza di reato per violenza e rapina. In manette è finito un cittadino tunisino di 35 anni, in Italia senza fissa dimora. Nel primo pomeriggio di ieri è stata segnalata una rissa tra cittadini stranieri in Piazza Santa Maria Goretti. Sul posto è intervenuto un equipaggio della squadra volante che ha trovato a terra, ferito, un cittadino straniero di 54 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza e trasportata in ospedale per le cure del caso. Gli agenti intanto sono riusciti a ricostruire l'accaduto e ad accertare che poco prima l'uomo, dopo un'accesa discussione scatenata per futili motivi con il tunisino, era stato colpito ripetutamente sul volto e rapinato del suo cellulare. I poliziotti sono riusciti ad individuare e fermare l'autore dell'aggressione, condotto in Questura e arrestato per rapina.