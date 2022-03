"Rilevanti compromissioni strutturali": rimosso il palo dell'antenna radio della sede dei vigili del fuoco

E' stato rimosso il palo dell'antenna che si trova sul castello di manovra della sede centrale dei vigili del fuoco di Latina. Dopo un'attenta verifica condotta nei giorni scorsi, è stato accertato che il palo dell'antenna radio per le comunicazioni di servizio dei vigili del fuoco, ubicato sul castello di manovra della sede centrale, presentava "rilevanti compromissioni strutturali".

Per questa ragione questa mattina, 11 marzo, si è provveduto alla sua rimozione con l'impiego di mezzi speciali da parte di una ditta esterna. Al termine delle operazioni sono stati poi eseguiti collegamenti provvisori ai canali radio per consentire il servizio di soccorso alla provincia. Collegamenti che rimarranno anche nei prossimi giorni, in attesa da parte del Comune di Latina dell'autorizzazione alla postazione richiesta dai vigili del fuoco per il posizionamento dell'antenna radio.