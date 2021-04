Ripascimento al lido, iniziati i lavori: al via gli interventi a Capoportiere

Sono iniziati i lavori di ripascimento annunciati al lido di Latina, prima nei pressi di Capoportiere e successivamente presso lo stabilimento della polizia. Lo scrive l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina Dario Bellini, spiegando che gli interventi prevedono un ripascimento di circa 20mila metri cubi di sabbia.

Nella zona a ridosso di Capoportiere si interviene nel tratto antistante l'Hotel Fogliano, dove la spiaggia è stata interdetta per 400 metri lineari da piazzale Loffredo. Poco lontano da Foceverde invece è interdetta un'area di 750 metri dal pannello in massi che si trova nel tratto dello stabilimento della polizia di Stato in direzione sud. In quest'ultimo caso i lavori inizieranno il 19 aprile.