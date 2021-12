Sgominata la banda delle truffe online: quattro arresti. L'operazione tra le province di Roma e Latina

Si fingevano interessati all'acquisto di beni messi in vendita tramite annunci su un sito internet, ma poi con schede telefoniche intestate a inesistenti stranieri, chiamavano gli inserzionisti e con una serie di artifici e raggiri li guidavano a compiere operazioni agli sportelli Postamat che di fatto li inducevano a versare, indebitamente, somme di denaro su carte prepagate. Queste ultime erano intestate a prestanomi e il denaro veniva prelevato in contanti attraverso sportelli Atm o tramite fittizi pagamenti presso i pos di un ristorante di Castel Gandolfo.

Dalle prime ore del mattino, nelle province di Roma e Latina, i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo stanno eseguendo, con l'ausilio di militari di altri reparti dell'Arma e velivoli del Nucleo elicotteri carabinieri di Pratica di Mare, un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 4 persone (3 in carcere e una ai domiciliari) gravemente indiziate dei reati di truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, indebito utilizzo di carte di pagamento e simulazione di reato.

Sono però complessivamente 9 le persone indagate, a vario titolo, per gli stessi reati. L'indagine è stata condotta da gennaio a luglio 2021 dai carabinieri del Nucleo operativo e della stazione di Castel Gandolfo, e ha consentito di accertare decine di truffe per un giro di affari stimato in circa 130.000 euro, con vittime in tutta Italia. I militari dell'Arma, durante le investigazioni, hanno sequestrato le carte prepagate e di pagamento utilizzate per ricevere i proventi delle truffe, documentazione contabile e fiscale, telefoni cellulari e vario materiale probatorio. In un caso, un'indagata è accusata di aver falsamente denunciato lo smarrimento di tre carte Postepay a lei intestate, di fatto utilizzate per la realizzazione di truffe con la sua complicità. Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari.