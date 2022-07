Va in giro armato e insieme a un amico aggredisce e minaccia gli agenti di polizia

Gli agenti della squadra volante sono accorsi nella notte a Latina Scalo, in piazzale dell'Ambrosia, dove i residenti avevano segnalato la presenza di una persona armata di pistola. Sono quindi iniziate le ricerche e poco dopo i poliziotti sono riusciti a rintracciare un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni alla centrale operativa.

Il soggetto, avvicinato dalla pattuglia, aveva effettivamente una pistola e si trovava in compagnia di un'altra persone. E' stato dunque immediatamente disarmato ma insieme all'amico ha poi opposto resistenza agli agenti colpendoli ripetutamente nel tentativo di sottrarsi al controllo e minacciandoli di ritorsioni.

La perquisizione personale ha permesso poi di scoprire e sottoporre a sequestro un caricatore con un colpo a salve, mentre in un?aiuola poco distante gli operatori di polizia hanno rinvenuto la scatola dell'arma con all'interno 46 munizioni 8mm a salve. I successivi accertamenti sull'arma hanno permesso di verificare che si trattava di una pistola a salve. I due uomini, entrambi 24enni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati poi denunciati in stato di libertà all'autorità per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.