Appartamento dell'Ater occupato abusivamente: scatta il sequestro

Un decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura è stato eseguito questa mattina dai carabinieri del reparto operativo del nucleo investigativo di Latina. Il destinatario è un cittadino di nazionalità marocchina, ritenuto responsabile di aver volato il domicilio di un'abitazione di proprietà dell'Ater occupandola senza titoli contro la volontà del legittimo proprietario.

L'appartamento in questione, ora sottoposto a sequestro, è nel quartiere Nicolosi, in via Corridoni. L'uomo, secondo quanto accertato, si era stabilito all'iinterno dell'alloggio popolare insieme ad alcuni connazionali. L'attività di indagine dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinata dalla procura di Latina, è scaturita da una denuncia presentata dal direttore dell'Ater di Latina. Gli accertamenti hanno confermato l'occupazione abusiva dell'alloggio da parte di cittadini nordafricani, occupazione che andava avanti da mesi.

Ora l'appartamento è stato posto sotto sequestro e sarà restituito all'ente, nell'ottica di un ripristino della legalità in un quartiere considerato ad alto rischio.