Violenze e maltrattamenti alla ex moglie: scatta la sorveglianza speciale

Era stato già colpito in passato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie, ma lo aveva violato e questa circostanza gli era costata l'arresto in flagranza di reato. Ora a carico di un 54enne di Cisterna, residente nel capoluogo pontino, è scattata anche la misura della sorveglianza speciale, il cui decreto è stato emesso, su proposta del questore Raffaele Gargiulo, dal tribunale di Roma- sezione specializzata Misure di prevenzione.

La sorveglianza speciale impone per l'uomo anche un divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati e un divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo. Un provvedimento questo che avrà durata di due anni. L'uomo ha inoltre l'obbligo di non rincasare più tardi delle 21 e di non uscire di casa prima delle 6.30.

Il questore di Latina ha proposto e ottenuto la nuova misura in ragione dei reiterati comportamenti aggressivi e violenti dell'uomo in ambito familiare. Proprio per i reati di maltrattamenti era stato colpito dalla misura del divieto di avvicinamento e in seguito era stato appunto arrestato in flagranza, essendosi avvicinato alla ex moglie nonostante dovesse tenersi distante.