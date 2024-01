Tenta di rapinarlo del telefono: lo ferma in strada, lo picchia e gli aizza il cane contro

Si è avvicinato per rapinarlo, ha sferrato un pugno sul volto alla vittima e ha preteso la consegna del suo cellulare. Di fronte al diniego ha aizzato contro il malcapitato il cane che aveva al guinzaglio istigandolo ad aggredirlo.

Tutto è accaduto a Latina circa 10 giorni fa. La vittima è un cittadino straniero di 37 anni, che si è visto avvicinare in strada da uno sconosciuto accompagnato da un cane di grossa taglia che aveva al guinzaglio. Dopo essere stato picchiato e aver tentato una reazione, l'uomo è stato aggredito dall'animale che, aizzato dal padrone, gli si è avventato contro e lo ha morso. A quel punto la vittima è riuscita a divincolarsi dalla presa del cane ed è riuscita a darsi alla fuga, per poi essere soccorsa da un'ambulanza e trasportata in ospedale.

Aveva ferite da morso all'avambraccio e un trauma all'emivolto destro, contusioni sul viso e anche sul cuoio capelluto e sul collo. Alla fine il 37enne è stato dimesso e ha denunciato tutto. I carabinieri della stazione di Borgo Podgora sono riusciti nelle scorse ore a identificare il responsaile, un cittadino polacco di 53 anni residente nel capoluogo, e a denunciarlo in stato di liertà per i reati di tentata rapina e lesioni personali.