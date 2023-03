Tentano il furto in banca con l'auto ariete ma il colpo fallisce

Tentato furto in banca nella notte. Nel mirino di una banda di ladri è finita la filiale Unicredit di viale Nervi, a Latina, Almeno tre persone sono entrate in azione utilizzando un'auto come ariete per aprirsi un varco ed entrare all'interno dell'istituto.

Nel cuore della notte il gruppo ha raggiunto la sede della banca al palazzo di vetro e utilizzando la vettura, una Fiat Punto, ha sfondato la vetrata. Una volta dentro, i ladri si sono diretti a colpo sicuro verso una cassaforte cercando di aprirla forzando la copertura che era in plastica. Non sapevano però che all'interno c'era un complesso meccanismo che regola l'apertura e dunque non sono riusciti nell'intento.

Sono quindi fuggiti a mani vuote con la stessa vettura utilizzata come ariete. Intanto, l'allarme ha fatto arrivare sul posto le pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile per le prime verifiche. Questa mattina invece è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte dei militari del nucleo investigativo, che hanno rinvenuto a terra alcune tracce ematiche, segno che alcuni componenti della banda sono rimasti feriti. I carabinieri hanno poi acquisito i filmati dell'impianto di videosorveglianza dell'istituto di credito e visionato le prime immagini che mostrano appunto la Fiat Punto e tre persone entrate in azione. Dai filmati e dall'analisi delle tracce di sangue partiranno le indagini per identificare i responsabili.