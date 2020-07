La Lilt acquista un macchinario per l'ospedale grazie alla donazione di Tiziano Ferro

Grazie alla generosità di Tiziano Ferro che ha devoluto alla Lilt di Latina parte del suo cachet per la partecipazione al Festival di Sanremo è stata utilizzata per l’acquisto di un audio-impedenzometro che l’associazione ha a sua volta donato al reparto di Otorinolaringolatria dell’ospedale Santa Maria Goretti.

Martedì nell'aula Conferenze della Direzione Sanitaria si è tenuta la cerimonia di donazione dell’apparecchio alla quale hanno partecipato la presidente della Lilt provinciale Nicoletta D 'Erme, Alfredo Cecconi coordinatore regionale della Lilt, Alberto Pacchiarotti vice presidente della Lilt Latina, Anna Maria De Cave, responsabile Donne operate al seno e Emanuele Cozzi psicologo Lilt. C’erano inoltre Sergio Parrocchia, direttore sanitario del Goretti, Andrea Gallo direttore della Uoc Otorinolaringoiatria e Stanislao Martellucci dirigente medico otorinolaringoiatra e il padre di Tiziano Ferro, Sergio.

