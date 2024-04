Compra online un paio di scarpe ma la merce non corrisponde all'acquisto

A conclusione di una mirata attività investigativa scaturita da una denuncia i carabinieri della stazione di Latina Scalo hanno denunciato in stato di libertà due persone per il reato di truffa in concorso. Si tratta di un 28enne residente a Napoli e di un cittadino di 46 anni di Singapore, residente a Firenze.

I due uomini avevano pubblicato sul web l'inserzione pubblicitaria di un paio di scarpe in vendita. Il costo era di 99 euro, da pagare in contrassegno. Nella truffa è caduta una donna 44enne di Latina che, dopo aver pagato la cifra richiesta, ha ricevuto la merce che però non corrispondeva affatto a quella che aveva creduto di acquistare su internet.