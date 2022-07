Vandali in azione: imbrattata la panchina arcobaleno e quella dedicata all'Europa

Due panchine simbolo dell'Europa e del contrasto alle discriminazioni sono state vandalizzate a Latina. Si tratta della panchina europea realizzata al Parco San Marco e di quella che era stata dipinta con i colori dell'arcobaleno come simbolo di lotta alle discriminazioni delle persone lgbt. La denuncia arriva rispettivamente dal Movimento federalista europeo di Latina e dalla sezione dell'Arcigay.

Nel primo caso la panchina che era sta dipinta di azzurro e con al centro le 12 stelle gialle è stata trovata imbrattata di nero e il simbolo dell'Unione Europea non è più visibile. "Come sezione del Movimento federalista europeo di Latina - scrive il Mfe in una nota - condanniamo duramente l'incivile atto vandalico ai danni della prima panchina europea realizzata a Latina in occasione della giornata internazionale della Pace nel settembre 2021. Frutto di un leale gioco di squadra da parte della Gioventù federalista europea, delle ragazze e dei ragazzi di Yas Young european society, del Mondo News, del Forum Giovani di Latina e del Comune, l'iniziativa rientrava nel progetto 'Cittadini di Latina, cittadini europei'. La inaugurammo per la nostra città. Lo facemmo per valorizzare l'importanza e la centralità dell'Unione europea e per mantenere vivo nella memoria collettiva l'intramontabile progetto del Manifesto di Ventotene nato durante il confino ben 80 anni prima. In un momento dalla portata tristemente storica come quello in cui ci troviamo a vivere, simili gesti che inneggiano al sentimento europeista e di appartenenza ad una Unione europea dei valori e dei diritti ci fanno capire che la nostra militanza e il nostro impegno per un'Europa libera e unita non possono e non devono esaurirsi, ma è nostro dovere civico e morale continuare a perseverare anche davanti circostanze apparentemente sfavorevoli come questa".

La denuncia arriva anche dall'Arcigay di Latina, per voce del presidente Valerio Vitale: “Un grave gesto da condannare che offende la lotta e il contrasto alla discriminazioni verso le persone Lgbt (lesbiche, gay, bisex e trans). Sporgeremo denuncia alle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili. Ci auguriamo che la panchina venga immediatamente ripristinata, simbolo di chi non abbassa la testa ad atti vandalici e d’odio omotransfobico. Tale gesto dimostra come ormai sia necessaria una panchina arcobaleno in ogni piazza di Latina. Una presa di posizione necessaria di vicinanza a chi quotidianamente subisce episodi di omotransfobia, come testimoniano le tante segnalazioni che riceviamo allo Sportello Arcobaleno (lazio.lgbt) di cui Arcigay Latina è partner”.

“A novembre - aggiunge Valerio Vitale - Latina ospiterà il Congresso Nazionale di Arcigay, evento storico che porterà il capoluogo pontino ad essere davvero la città dei diritti, fino al 2023 quando la città ospiterà l’ottava edizione del Lazio Pride.”