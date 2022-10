Abusi su una studentessa minorenne, arrestato un bidello

Avrebbe palpeggiato una ragazzina minore di 14 anni all’epoca dei fatti e con questa pesante accusa il bidello di una scuola media di Latina è finito agli arresti domiciliari. La notizia è stata data questa matttina dal quotidiano 'Il Messaggero'.

L’indagine era stata aperta dalla Procura della Repubblica e condotta dai carabinieri di Latina circa due anni fa, dopo che la vittima aveva presentato una denuncia racconrando degli abusi subìti dall'uomo, oggi quasi sessantenne e prossimo alla pensione, quando questo era in servizio presso un altro istituto scolastico del capoluogo pontino. Gli elementi raccolto dagli investigatori dell’Arma hanno consentito al pubblico ministero titolare del caso di ottenere dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico del collaboratore scolastico per violenza sessuale aggravata. Ordinanza eseguita ieri mattina quando i carabinieri si sono presentati nella scuola dove l’indagato lavora e lo hanno portato via per condurlo prima presso il Comando provinciale poi nella sua abitazione dove è ristretto in attesa dell’interrogatorio di garanzia.