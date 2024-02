Fermati in auto e trovato con la cocaina e 24 cartucce

Sono fermati dai carabinieri durante un controllo della circolazione stradale e trovati in possesso di droga e cartucce per armi. E' accaduto a Lenola e l'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione locale in collaborazione con i colleghi della tenenza di Fondi.

Durante il servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato un'auto con a bordo due uomini di 53 e 51 anni, entrambi residenti nel comune di Sabaudia. Il loro atteggiamento ha evidentemente insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale, veicolare e nelle rispettive abitazioni. Un controllo approfondito che ha consentito di scoprire e sottoporre a sequestro 10 grammi di cacaina e un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente, ma anche 24 cartucce calibro 9 risultate illegalmente detenute. Per entrambi è scattata una denuncia in stato di libertà.