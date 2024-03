Liti e clienti con precedenti penali: chiusi due locali

Dovranno stare chiusi per alcuni giorni due locali di Pomezia dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia di Pomezia hanno infatti notificato ai titolari della licenza dei due esercizi commerciali i provvedimenti di sospensione temporanea del questore della durata di 10 e 7 giorni.

Gli stessi provvedimenti, viene spiegato, sono il frutto di una proposta dei militari di Pomezia a seguito di intense attività di verifiche, al termine delle quali è emerso che i locali risultano essere abitualmente frequentati da soggetti gravati da precedenti di polizia per vari reati e in materia di stupefacenti.

Gli accertamenti hanno quindi concorso a definire, “una situazione attuale e concreta di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica”. Gli stessi residenti del quartiere hanno manifestato a più riprese un forte senso di insicurezza e allarme sociale a causa della permanenza all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze di soggetti violenti anche coinvolti in liti di strada.