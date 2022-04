La fortuna sorride alla provincia pontina: a Latina vinti più di 21mila euro al Lotto

La buona sorte continua a sorridere al Lazio ed anche alla provincia i Latina: oltre 34mila euro sono stati vinti, grazie a due diverse giocate, nella regione nell’ultimo concorso del Lotto di sabato 24 aprile.

A sorridere la città di Latina dove, come riporta Agipronews, il fortunato giocatore ha incassato ben 21.660 euro; festeggia anche la Capitale dove invece sono stati vinti 12.975 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 320 milioni da inizio anno.

Ma anche il 10eLotto premia il Lazio: a Marino, in provincia di Roma, un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 20mila euro.