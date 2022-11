Maltempo in provincia, Consorzio di bonifica: "Prosciugati 7 miliardi di litri di acqua in un solo giorno"

Sette miliardi di litri di acqua prosciugati nell'arco di 24 ore. E? la cifra record che il Consorzio di bonifica è riuscito ad allontanare dalle campagne e dai centri cittadini, in uno di questi giorni di maltempo, con i 32 impianti idrovori che hanno lavorato a pieno regime. Un dato a cui va aggiunto anche quello relativo alle portate di acqua che regolarmente vengono condotte dai canali delle acque medie e delle acque alte e costantemente monitorate dal personale del Consorzio di bonifica.

L'ente, impegnato 24 ore su 24, nei giorni scorsi in cui il territorio pontino è stato attraversato da una pesante ondata di maltempo è riuscito a garantire il presidio del territorio, nonostante in alcune zone della provincia pontina, in una sola giornata di pioggia, siano caduti 93 mm di acqua. "Le criticità maggiori - spiega in una nota - sono state rilevate nelle zone depresse dei bacini di Caronte, Calambra e Caposelce, a Terracina, e nella zona di Sabaudia, dove gli argini dell'emissario del canale di Caterattino hanno ceduto e l'impianto di lavorazione ha subito, nei pressi della vasca di scarico, la forza della mareggiata. Proprio a causa della violenta mareggiata in prossimità delle foci il deflusso dell'acqua era molto lento, ma ora i livelli sono tornati nella norma".

La situazione sembra tornata sotto controllo anche nell'area del comune di Fondi, dove le idrovore sono costantemente monitorate e i canali Pedemontano, Canneto e l'affluente Anastasia scorrono regolarmente.