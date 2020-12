La provincia sferzata dal vento: mareggiata al lido di Latina

Allerta meteo in provincia di Latina e in tutto il Lazio per la giornata di oggi, lunedì 28 dicembre. Come previsto, un forte vento si è abbattuto anche sul territorio pontino, provocando mareggiate lungo la costa. Anche il lungomare di Latina non è stato risparmiato dal forte vento di burrasca.

Le previsioni meteo non sono buone neanche per le prossime ore. Si prevendono infatti precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale e ancora venti di forte intensità.