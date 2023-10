Fridays For Future: gli studenti pontini scendono ancora in piazza per l’ambiente

I ragazzi pontini scendono di nuovo in piazza per l’ambiente. La mobilitazione è stata organizzata per la giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, nell’ambito del Fridays For Future. Per questa mattina infatti è in programma il corteo in centro nel capoluogo che vede protagonisti i giovani della Rete degli Studenti Medi Latina.

“La tematica ambientale, da tempo cardine della nostra elaborazione politica - spiega il coordinatore provinciale Valerio Cardarelli -, è sempre più centrale e la crisi climatica sempre più sotto gli occhi di tutti. L'ultima estate, la più calda, ha visto il nostro paese dilaniato da incendi e inondazioni, succube dei danni portati da decenni di menefreghismo per lo stato di salute del nostro pianeta. Non possiamo rimanere inermi di fronte alle politiche scellerate portate avanti dal mondo occidentale in questa fase tanto delicata, né tantomeno davanti alla più totale assenza di interventi in materia da parte della politica di governo del nostro paese”.

Gli studenti si ritrovano questa mattina alle 9 in piazza del Popolo per “chiedere nuovamente politiche ambientali serie e misure a tutela del nostro pianeta. Non possediamo la terra, la prendiamo in prestito dalle prossime generazioni, e questa responsabilità deve guidare l'agire politico dei paesi che, invece, si dimostrano sempre più interessati al profitto immediato rispetto alla tutela del bene comune. Non possiamo restare a guardare” concludono.