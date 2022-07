Matilde Masini, la turista uccisa da un'auto mentre si allenava con il marito

E' Matilde Masini, 55enne romana, la donna rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Migliara 58, nel territorio di Terracina. La signora è stata investita da un'auto condotta da una 34enne, che l'ha travolta alle spalle mentre faceva jogging lungo la strada. Accanto a lei il marito, medico romano, che era in bicicletta e che è stato invece soltanto sfiorato dalla vettura.

Per la 55enne non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo dei tempestivo dell'ambulanza e i primi soccorsi del marito è morta prima di essere trasportata in ospedale.

Era una grande sportiva, con la passione della corsa, molto conosciuta e amata. E a ricordarla ora è anche il Gruppo sportivo bancari romani di cui faceva parte e con cui aveva partecipato a diverse manifestazioni podistiche. Sulla pagina Facebook le parole di dolore: "Matilde ci ha lasciati. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo nell’apprendere che una di noi, mentre faceva quello che più amava fare, abbia perso la vita. Un allenamento della mattina come quello che tanti di noi siamo abituati a fare. Una donna dolce, generosa, sempre disponibile e pronta a un sorriso, a un gesto garbato. Una donna che amava tantissimo la corsa e che era vicina al nostro Gruppo collaborando alle gare e aiutando sempre quando ce ne era bisogno. Ci mancherai tanto Matilde. Un abbraccio e condoglianze alla famiglia per la perdita di una donna di una gentilezza e bontà rare".

Matilde Masini aveva anche partecipato alla Pedagnalonga di Borgo Hermada, che si stringe ora al dolore dei familiari: "E' rimasta vittima di un incidente stradale mentre si allenava. Matilde aveva partecipato a numerose edizioni della nostra manifestazione, la ricordiamo con immenso affetto".