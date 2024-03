Minacce al giudice in aula: "Mi metto il passamontagna e ti sparo"

Minacce di morte in aula ad un magistrato del Tribunale di Latina da parte di un imputato che lo stesso giudice aveva appena condannato.

E' accaduto nell'aula A del palazzo di giustizia dove un 60enne, nei cui confronti era stato appena letto il verdetto con no una pena di un anno e quattro mesi di carcere, si è avvicinato al giudice monocratico Clara Trapuzzano e le ha urlato contro "Mi metto il passamonragna e ti sparo". Momenti di panico in aula tanto che sono intervenuti gli uomini della vigilanza e i carabinieri in servizio a piazza Buozzi che hanno portato fuori dall'edificio l'imputato. L'uomo, che ha certificati problemi psichici e al quale è stata riconosciuta una parziale capacità di intendere e volere, era chiamato a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Qualche mese fa infatti si era recato al pronto soccorso dell'ospedale Goretti in stato di evidente agitazione e pretendeva a tutti i costi di essere visitato ed aveva aggredito una dottoressa in servizio. Così era stato denunciato e ieri si era concluso il processo per direttissima.

Immediata la solidarietà degli organismo forensi nei confornti del magistrato. "Un imputato dopo la lettura della sentenza di condanna ha inveito nei confronti del magistrato con minacce di morte. L’episodio - commenta in una nota la Camera Penale di Latina - nella sua riprovevolezza rappresenta un grave attacco non solo alla funzione giurisdizionale esercitata in quel momento dal magistrato ma all’intero sistema giustizia. La Camera Penale di Latina esprime piena solidarietà e vicinanza alla dottoressa Clara Trapuzzano, magistrato distintosi per la sua competenza e disponibilità, censurando, nel contempo, qualsiasi comportamento teso a delegittimare provvedimenti giurisdizionali".

Probabilmente gli atti relativi a quanto accaduto sarasnno trasmessi alla Procura della Repubblica.