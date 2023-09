Violenze e minacce alla madre per avere i soldi per la droga, lei si rifugia da una parente

Violenze e minacce nei confronti della madre per avere i soldi per la droga: per questo un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Minturno. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dalla donna.

Gli accertamenti condotti dai militari della locale Stazione hanno permesso così di fare luce su quanto accaduto all’interno delle mura domestiche: gli elementi raccolti, e al vaglio dell’autorità Giudiziaria, hanno infatti consentito di documentare che l’uomo, da circa due anni, si era reso protagonista di reiterate violenze e minacce contro la madre, costretta poi a rifugiarsi nell’abitazione di una stretta parente.

L’obiettivo del 40enne era quello di farsi consegnare denaro da utilizzare per acquistare stupefacente. A conclusione delle indagini i carabinieri hanno così denunciato l’uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.