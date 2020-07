Aggredisce il personale del 118 e i carabinieri: arrestato un uomo a Minturno

Ha aggredito i carabinieri e il personale medico del 118 che gli stava prestando soccorso ed è stato arrestato. In manette è finito un 30enne di Formia. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a Scauri di Minturno, lungo la via Appia, dopo una richiesta arrivata al 112, per dare ausilio ai sanitari del 118 che erano intervenuti appunto per soccorrere l'uomo.

Il 30enne, visibilmente in stato di alterazione psico fisica, ha però aggredito i militari procurando loro lesioni ed è stato poco dopo bloccato con il supporto di altre pattuglie intervenute sul posto. E' stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Scauri in attesa del rito direttissimo.