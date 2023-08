Fermato per un controllo e trovato alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente

Era alla guida di un'auto sotto l'effetto di sostanze alcoliche e senza mai conseguito la patente. Il veicolo per di più era stato oggetto di un furto. Nel corso di uno specifico controllo del territorio i carabinieri della sezione motociclisti della radiomobile di Scauri di Minturno hanno denunciato un uomo di 58 anni originario di Isernia, per il quale si ipotizzano le accuse di ricettazione, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

L'uomo è stato fermato e sottoposto a un controllo e dai primi accertamenti è emerso che era completamente sprovvisto di titolo di guida, che non aveva mai conseguito. Oltre a questo i test hanno rilevato che era al volante in stato di ebbrezza, superando il tasso alcolemico consentito. Da più approfondite verifiche è emerso inoltre che l'auto era stata rubata a Isernia e per questo a suo carico è scattata anche la denuncia per ricettazione.