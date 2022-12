Tenta la truffa del pacco postale con un'anziana ma viene messo in fuga dal nipote della vittima

Proseguono i servizi del controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, ma con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. Dopo mirate attività investigative i militari della stazione di Scauri di Minturno hanno denunciato per tentata truffa, un giovane della provincia di Napoli, classe 2003.

Il 19enne è stato infatti identificato quale l'autore di una tentata truffa del pacco postale avvenuta il 28 novembre scorso ai danni di un'anziana donna di Minturno. Il malvivente si è recato in casa della signora per consegnare un pacco e ricevere come corrispettivo la somma di euro 2.000. Il denaro era stato richiesto nel corso di una precedente telefonata in cui il giovane si era finto nipote della vittima. La truffa non si è però compiuta grazie all’intervento del nipote vero della donna, che ha messo in fuga il 19enne prima della consegna del denaro. Le conseguenti e immediate attività di indagine dei carabinieri, condotte anche con l'ausilio dei video registrati dagli impianti di sorveglianza e della ricostruzione di alcuni testinoni, hanno consentito di identificare uno dei due autori della tentata truffa.