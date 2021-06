Tentato furto a un distributore automatico: 20enne scoperto dai carabinieri e denunciato

Una persona denunciata a Scauri di Minturno per tentato furto aggravato. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del luogo, identificato come l'autore di un tentato furto a un distributore automatico posto all'esterno di un esercizio commerciale del centro.

Il giovane ha agito insieme ad un complice al momento però rimasto sconosciuto. Il furto è stato sventato proprio grazie all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia.