Aveva hascisc e cocaina, 37enne arrestato a Scauri

Un 37enne di Gaeta è stato arrestato a Scauri con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto ieri pomeriggio nel corso di un servizio di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri che, in seguito ad una perquisizione hanno trovato l’uomo in possesso di due dosi di cocaina per complessivi 8 grammi, opportunatamente occultate all’interno di un pacchetto di sigarette e della somma di 610 euro.

Una successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione del 37enne ha consentito di rinvenire ulteriori quattro dosi di cocaina, 1,65 grammi di hashish e il materiale utile per il confezionamento della droga. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro mentre l’uomo è finito agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo per direttissima.