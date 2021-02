Incendio a Minturno, a fuoco un capanno adibito a magazzino e pollaio

La squadra di vigili del fuoco ha lavorato per domare il rogo e mettere al sicuro gli animali

Incendio nel comune di Minturno, in un'area rurale. Il rogo ha interessato un capanno di circa 25 metri quadrati adibito a ricovero per attrezzi e pollaio. Sul posto la squadra territoriale di Castelforte intervenuta subito dopo le segnalazioni arrivate alla sala operativa del 115.

I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento e hanno provveduto a mettere in un luogo sicuro gli animali minacciati dal fuoco. Il fuoco è stato domato senza gravi conseguenze ma al momento non sono note le cause.