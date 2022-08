Al volante ubriaco investe due pedoni, fugge e poi si costituisce

Ha investito due pedoni sull’Appia, nel territorio di Scauri e si è allontanato senza prestare soccorso ai feriti ma è stato rintracciato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza visto che è risultato positivo all’all’alcol test.

E’ accadutonella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto quando un 42enne di Minturno alla guida di una Fiata Panda ha investito un 41enne di Formia e una 33enne di Gaeta che stavano attraversando la strada al chilometro 149.122: l’uomo, dopo l’incidente non si è fermato e si è allontanato mentre sul posto sono intervenuti gli uomini della del distaccamento della Polizia stradale di Formia e i mezzi del 118 che hanno soccorso i feriti: l’uomo è stato portato all’ospedale di Formia in condizioni non gravi mentre per la ragazza si è reso necessario il trasporto presso il Santa Maria Goretti di Latina dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata per le ferite riportate.

Il pirata della strada pirata della strada poco dopo si è costituito presso la stazione dei carabinieridi Scauri ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti consentiti. E’ stato inoltre disposto un ulteriore accertamento per stabilire se l’automobilista avesse assunto anche sostanze stupefacenti. Per ora è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.