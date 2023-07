Malore fatale in spiaggia: turista si accascia e muore

Tragedia ieri, lunedì 24 luglio, sul litorale di Scauri Minturno, dove un turista si è accasciato ed è morto in spaggia. L'uomo, 64 anni, di nazionalità tedesca, era entrato in acqua per fare il bagno quando ha accusato un improvviso malore.

Immediatamente sono scatti i soccorsi. L'uomo è stato portato a riva e sono intervenuti gli operatori del 118 e un'eliambulanza, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili e l'uomo è deceduto.