Blitz dei carabinieri in casa: il pusher tenta di gettare la droga nel wc

Un 34enne di Minturno è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. All'atto di un controllo dei militari l'uomo ha dato in escandescenza e, dopo aver strattonato gli operanti si è dato alla fuga barricandosi poi in casa. I militari, una volta riusciti ad avere accesso all’abitazione, hanno da subito notato che il giovane si era recato velocemente in bagno per cercare di disfarsi di vari quantitativi di sostanza stupefacente allìinterno del wc.

L'immediato intervento ha però impedito che la droga potesse essere gettata. I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione all'intera abitazione e recuperato altri quantitativi di stupefacente che erano occultati dentro alcuni mobili. Per escludere poi che il 34enne abbia potuto disfarsi di ulteriori dosi, è stato richiesto l’intervento dei vigili urbani, che hanno effettuato una bonifica di alcuni pozzetti adiacenti all’abitazione. Nel tratto di strada vicino la circolazione è stata così sospesa per circa un’ora per permettere lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di polizia.

Al termine delle formalità di rito sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 20 grammi di cocaina, altri 41 di marjuana e 9 di hashish, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento e alla somma di 255 euro. Per il 34enne è scattato l'arresto e il trasferimento nella casa circondariale di Cassino, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida.