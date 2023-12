Controlli di Capodanno: sequestrati 41 chili di botti illegali

Con l’approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno si intensificano i servizi della guardia di finanza per contrastare la detenzione e la vendita illecita di materiale e giochi pirotecnici pericolosi o illegali, nell’ottica di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché di prevenire incidenti o danni a beni pubblici o privati.

I militari della compagnia di Formia da diversi giorni avevano avviato un servizio di controllo di un soggetto già noto per i suoi precedenti, accorgendosi che aveva preso in locazione un locale da adibire alla vendita di materiale pirotecnico. L'autorità giudiziaria, concordando con l'operato dei finanzieri, ha disposto dunque la denuncia a piede libero dell'uomo mentre i successivi accertamenti, svolti attraverso appostamenti, osservazione e pedinamenti, hanno consentito di sottoporre a sequestro un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici risultati non conformi agli standard di sicurezza delle normative nazionali e comunitarie.e in vendita senza alcuna autorizzazione.

I militari delle Fiamme gialle hanno individuato l'uomo nel comune di Minturno mentre era intento a trasportare fuochi pirotecnici a bordo di un mezzo. Una perquisizione ha permesso di sottoporre a sequestro 41 chili di materiali esplodenti pericolosi, tra cui colpi di batterie di lanci con apertura aerea, illegalmente detenuti e pronti per essere immessi in commercio, anche a minorenni. Ulteriori accertamenti sono ora in corso per ricostruire i flussi di denaro movimentati, al fine di verificare la posizione di eventuali altre persone coinvolte nell’illecita commercializzazione dei materiali e individuare la filiera di approvvigionamento.

