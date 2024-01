Compagni di una vita, moglie e marito muoiono a pochi minuti di distanza stroncati da un malore

E’ lutto a Scauri per la morte di marito e moglie, Maria Giovanna Lioniello e Carmelo Martinoli, deceduti a pochi minuti di distanza una dall’altro in seguito a un malore. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità della frazione di Minturno che si stringe ora intorno ai figli della coppia in questo momento di estremo dolore.

Lei, Maria Giovanna Lioniello, 59 anni, era docente dell’Istituto Albeghiero Angelo Celletti di Formia; lui, Carmelo Martinoli, 64 anni, era invece un dipendente di Acqualatina che da qualche tempo era in pensione. Lasciano i figli di 24 e 26 anni con la maggiore dei due che proprio il giorno dopo la drammatica scomparsa dei suoi genitori avrebbe dovuto laurearsi.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri. Secondo quanto ricostruito Maria Giovanna Lioniello tornata da scuola ha accusato un improvviso malore; inutili per lei i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che hanno raggiunto la sua abitazione dopo l’allarme, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Solo qualche minuto dopo il marito, già cardiopatico e che forse non ha retto al dolore per la morte della moglie, è stato colpito anche lui da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Una notizia quella della scomparsa di marito e moglie che ha sconvolto l’intera comunità di Scauri. Il cordoglio è arrivato anche dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, a nome di tutta l’amministrazione, e dall’istituto Albeghiero Angelo Celletti dove lavorava la 59enne. “Alle 8,10 come ogni giorno il suono della campanella ha dato il via alle lezioni, ma questa mattina incrociando i colleghi per i corridoi ed entrando nelle classi. Gli sguardi - si legge in un post su Facebook della scuola - erano tutti bassi, le voci scommesse e i sorrisi in dispersione, ovunque il pensiero era diretto alla tragica perdita della collega Maria Giovanna Lionello che ha coinvolto l'istituto Alberghiero di Formia” ce se ne è “andata improvvisamente, inaspettatamente, e con lei se n'è andato il marito Carmelo Martinoli, il compagno di una vita. La nostra comunità la vuole ricordare nella sua umanità, come madre e moglie sempre attenta, come docente appassionata, come amica, come compagna di lavoro che non è mai stato solo una professione, ma una scelta di vita accanto agli studenti più fragili. Ci lascia attoniti con un vuoto che non potremo colmare, ci stringiamo ai figli, Clementina e Giovanni, nostro giovane collega, e alla sua famiglia. Le parole non bastano a descrivere il dolore”.

Le esequie si terranno domani alle ore 14,30 presso la chiesa dell'Immacolata di Scauri.