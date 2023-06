Trovato un cadavere sui binari, treni in tilt: ritardi e cancellazioni

Treni in tilt dalle prime ore di questa mattina, martedì 27 giugno, sulla linea Roma- Napoli via Formia e Roma- Nettuno. Sui binari, tra Pomezia e Campoleone, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. L'allarme è scattato intorno alle 4,50 del mattino e sono ancora in corso sul posto gli interventi delle forze dell'ordine, della polizia scientifica e dell'autorità giudiziaria che indagano per ricostruire quanto accaduto.

Il corpo si trovava a circa 300 metri dalla stazione di Campoleone, in direzione Roma e a segnalarlo è stato il macchinista di un treno. L'uomo non aveva documenti con sé e non è stata possibile ancora la sua identificazione. Le circostanze del decesso sono ancora tutte da chiarire ma da quanto riporta Roma Today il sospetto è che l'uomo si trovasse a bordo di un treno e che sia sbalzato fuori dal finestrino. Gli investigatori stanno anche analizzando il treno, fermandolo alla stazione Tiburtina.

Intanto la circolazione ferroviaria è in tilt sia sulla Roma- Napoli che lungo la Roma- Nettuno. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti, gli Intercity possono essere instradati sul percorso alternativo tra Roma e Napoli via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. Diverse le cancellazioni e le variazioni di percorso.