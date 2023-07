E’ morto il chirurgo Marco Sacchi, per oltre 20 anni è stato primario all’ospedale Goretti

E’ lutto anche nella sanità pontina per la morte di Marco Sacchi, primario di chirurgia per vent’anni presso l’Ospedale Santa Maria Goretti. Sacchi, che fra qualche mese avrebbe compiuto 70 anni, era da qualche tempo ricoverato nel reparto di rianimazione presso l’ospedale Pertini di Roma dove si è spento.

Era arrivato all Asl di Latina nel 2000 e al Goretti ha lavorato fino a pochi mesi fa, prima di andare in pensione. Stimato dai colleghi e molto amato dai pazienti ha svolto per oltre due decenni il suo ruolo di primario nel nosocomio del capoluogo pontino senza mai risparmiarsi.

Cordoglio è stato espresso anche dalla sezione di Latina della Fimmg: “Stimato collega, era sempre presente in reparto, era un chirurgo dall’innata energia e professionalità. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai figli Valentina, Carlotta e Agostino e alla moglie Monica”.

I funerali si svolgeranno sabato alle 10 a Roma, presso la chiesa Santa Paola Romana in via Duccio Galimberti.