Serata con gli amici finisce in tragedia, muore un uomo nel resort: l’ipotesi di un abuso di droga

Tragedia nella notte a Cori dove un uomo è morto nella stanza di un resort in cui stava trascorrendo una serata con alcuni amici. Sono ancora tutte da chiarire le circostanze in cui il 48enne di Cisterna ha perso la vita. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo.

La tragedia si è consumata in una delle stanze del resort Cincinnato; secondo i primissimi accertamenti, l’uomo potrebbe essere deceduto a causa di una overdose. Le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale che stanotte hanno effettuato un sopralluogo all’interno della camera, infatti, al momento sarebbero indirizzate proprio su un abuso di sostanze stupefacenti. Questo almeno l’ipotesi al momento effettuata dopo un primo esame del medico legale che ha constatato il decesso dell’uomo. Sarà ora, con ogni probabilità, l’autopsia che verrà svolta sul copro del 48enne a fornire risposte che potranno essere utili a chiarire le cause del decesso.

L’allarme è stato lanciato dalla donna che gestisce l’attività la quale, da quanto appreso, dopo aver trovato il corpo senza vita dell’uomo nella stanza ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze l’uomo ieri sera era in compagnia di almeno un paio di amici che al momento dell’arrivo dei carabinieri si erano già allontanati dalla struttura ricettiva e che non sono ancora stati rintracciati. Le indagini dei carabinieri sono alle battute iniziali e proseguono senza sosta.