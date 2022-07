Tragedia sui binari, rinvenuto il cadavere di un uomo. Treni sospesi sulla linea ferroviaria

Tragedia sui binari della linea ferroviaria Roma-Nettuno nella mattinata di oggi, sabato 23 luglio. Un cadavere è stato rinvenuto all’altezza del ponte di via Santa Maria. Come riporta RomaToday, il corpo senza vita appartiene ad un anziano ed è stato notato nella mattinata da alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Nettuno e del Commissariato di Anzio insieme anche ai sanitari del 1118 di Latina che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Al momento non è chiaro se l’anziano sia stato investito o abbia accusato un malore.

Ripercussioni sono state registrate sul traffico ferroviaria. La circolazione dei treni, come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, è stata temporaneamente sospesa tra Marechiaro e Nettuno intorno alle 8.55 di oggi per consentire gli stesst accertamenti sul posto. È in corso al momento la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con variazioni e cancellazioni.